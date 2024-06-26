'Надежно держат оборону и решительно бьют агрессора': Сырский посетил боевые бригады в Донецкой области. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил подразделения в Донецкой области, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта. Он наградил отличившихся в боях украинских защитников.

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Об этом Сырский сообщил 26 июня в социальных сетях. Главнокомандующий подчеркнул, что украинские воины надежно держат оборону и решительно избивают врага.

В частности, Сырский побывал в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

"Героические люди, умело и решительно уничтожающие оккупантов. Бригада с первых дней российской агрессии защищает нашу землю. Сейчас, в ходе жестких боев, cичеславские десантники продолжают уверенно сдерживать российское нашествие на одном из наиболее важных участков линии столкновения".

Также он отметил солдат, сержантов и офицеров 110-й отдельной механизированной бригады. Сырский подчеркнул, что они отчаянно сражаются с превосходящими силами захватчиков и являются подлинным примером отваги и патриотизма.

Без наград не оставил главнокомандующий и бойцов отдельной механизированной бригады.

"Воины "Магуры" умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по технике и личному составу противника, стойко держат занятые рубежи и позиции", - отметил Сырский.

Также награды от главнокомандующего получили морпехи 59 ОМПБр.

"Сильные духом, мотивированные и искусные воины. Надежно держат оборону и решительно избивают агрессора", - подчеркнул Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским 26 июня прибыли в Донецкую область. Там глава государства представил новоназначенного командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова и провел совещание по безопасности гражданских в регионе.

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