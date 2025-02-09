'Надо больше работать': Зеленский – об отсоединении Балтии от энергосети РФ, докладе Сырского и взаимоотношениях с партнерами. Видео

В воскресенье, 9 февраля, произошло важное событие для Украины и в целом для Европы. Государства Балтии отсоединились от российской сети.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном обращении. Он добавил, что энергосистемы этих стран теперь полностью синхронизированы с европейской континентальной системой. И напомнил, что Украина это сделала еще в 2022 году.

Президент подчеркнул, что теперь Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств. И это значит, что Европа стала еще более целостной.

"Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и в дальнейшем. Все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы - тех, которые до сих пор имеют договоры с Россией. Надо больше работать с Америкой - LNG газ, нефть. Надо больше работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка", – добавил президент.

Зеленский еще раз подчеркнул, что чем меньше будет зависимостей европейцев от России, тем скорее удастся обеспечить надежную безопасность всем в Европе. И приветствовал Литву, Латвию, Эстонию с сегодняшним достижением.

"Важно, что Польша помогает. И это снова и снова доказывает: сотрудничество между нами всеми – это независимость каждого из нас", – добавил президент.

В ходе своего доклада Зеленский также отметил, что так же вместе нужно давить и на попытки России использовать свои танкеры, свой флот против Украины и всей Европы.

"Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов люди, работающие на войну, тоже почувствовали это давление", – отметил президент.

Он добавил, что это нужно поддерживать на общеевропейском уровне. Также необходимо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики.

Украинский лидер в обращении рассказал, что традиционно в воскресенье заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. В частности, по ситуации на Донбассе.

"Покровское, Времивское, другие жесткие направления. Чрезвычайная храбрость наших воинов - 33-й третий, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. Спасибо вам, ребята очень! И также 82-я и 95-я бригады, наше устойчивости на фронте, тем сильнее будет наша дипломатия, наша работа с партнерами. Спасибо каждому и каждому, кто с Украиной!", – резюмировал свое обращение президент.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров со страной-агрессором РФ. Он заявил, что был бы готов к этому, если бы имел четкое понимание, что западные партнеры не покинут Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, советник американского главы по национальной безопасности Майк Волц 9 февраля заявил, что Трамп хочет войну, однако гарантии безопасности Украине должны предоставить не США, а страны Европы. В то же время, он отказался комментировать разговоры Трампа с Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в воскресенье подтвердил коммуникацию Москвы с Вашингтоном и заявил, что она проходит по разным каналам. При этом он сказал, что не знает, общались ли непосредственно Путин и Трамп.

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