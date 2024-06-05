Надо будет доказывать содержание детей: нардеп рассказал о "сюрпризе" для многодетных мужчин, желающих получить отсрочку

Многодетные отцы в Украине теперь для получения отсрочки от мобилизации должны будут юридически доказывать, что они участвуют в содержании несовершеннолетних детей. В частности, в ТЦК требуют договор между супругами с подтверждением такого содержания.

Такие нормы предусмотрены постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года, утверждающим алгоритм действий военнообязанных, а также документы, которые им необходимо собрать. Как считает народный депутат Игорь Фрис, в ней идет речь о превышении полномочий со стороны ТЦК.

"Военнообязанный и отец троих несовершеннолетних детей признан годным к военной службе. Согласно мобилизационному закону, он автоматически должен получить отсрочку от мобилизации. Его дети рождены от двух женщин, с которыми мужчина разведен, сейчас не живет, но продолжает финансово содержать детей. Что выдумал ТЦК? Там дополнительно требуют договор между мужем и его бывшими супругами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей", – объясняет он.

В постановлении содержится упоминание о письменном договоре между родителями, в котором нужно прописать, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании.

"В голове не укладывается!.. Опять же превышение полномочий, но уже со стороны ТЦК", – заявил нардеп.

Игорь Фрис также сказал "Главкому", что подзаконные акты органов власти должны издаваться без нарушения Конституции. Речь идет о статье 19 Основного Закона ("Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании в пределах полномочий…").

"Ведь мобилизационный закон четко прописал круг субъектов, на которых распространяются правовые основания предоставления отсрочки от мобилизации, освобождения от воинского долга или бронирования", – сказал нардеп.

По его словам, то, что "правительство этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных по подтверждению ими определенных юридических фактов и документов, расценивается как превышение норм и положений закона".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабмин автоматически продлил отсрочки от мобилизации на три месяца для некоторых категорий граждан. Это, в частности, касается работников, которые имеют "бронь" от Минэкономики.

Напомним также, в Украине ужесточили наказание за нарушение правил военного учета. Теперь административная ответственность будет угрожать всем военнообязанным, которые в установленный срок не обновят данные в ТЦК, ЦНАП или приложении "Резерв+".

Кроме того, мужчины призывного возраста с двойным гражданством больше не смогут выехать из Украины. Такое право для них отменили с 1 июня.

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