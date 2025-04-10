'Надо было изменить планы россиян': Зеленский объяснил цель наступления ВСУ на Белгородщине

Действия украинских военных в Белгородской области РФ сорвали планы российских оккупантов наступать на Харьковскую и Сумскую области. Врагу не удалось создать мощный "кулак" для удара.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский 9 апреля в ходе встречи с журналистами. По его словам, наступление ВСУ на Белгородщине оттянуло российские войска из Сумского и Харьковского направлений.

Президент отметил, что в настоящее время более 67 тысяч военных РФ находятся "скованными" на Курском направлении.

"Они заканчивали это перемещение для наступления на Сумское направление. Предстояло немного изменить их планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать россиянам наступательный "кулак" в том виде, на который они рассчитывали", – объяснил президент.

Верховный главнокомандующий ВСУ рассказал, что заслушал доклады главнокомандующего Александра Сырского, начальника Генштаба Андрея Гнатова и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого. Он подробно узнал, что происходит на фронте, где есть проблемы, а где есть успехи, и убедился, что шаги по Белгородскому направлению были сделаны правильные.

"Шаги в отношении Белгородского направления правильные, чтобы заставить россиян не сделать один "кулак" ни на Харьковском, ни на Сумском направлении", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сейчас стало очевидным, что, несмотря на все сложности, украинская сторона смогла полностью наладить свою оборону и эффективно противодействовать врагу на Курском направлении.

"Мы считаем, что это момент, когда заработало все в полном объеме. И Курск, и все заработало лучше с нашей стороны. При всех существующих сложностях", – отметил лидер государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в институте изучения войны объяснили значение атак ВСУ на Белгородщину. Эксперты ISW отметили, что Силы обороны Украины наносят дальнобойные удары по врагу, чтобы усложнить его логистику, материально-техническое обеспечение, командование и контроль войсками в этом районе. В то же время, Россия скопила личный состав и технику в Курской области, оттянув их с других направлений.

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