"Надо обеспечить безопасность": министр предлагает из мобилизованных осужденных создавать отдельные отряды

Если в Украине одобрят мобилизацию осужденных, для них могут формировать отдельные отряды. Министр юстиции Денис Малюська считает, что если пользы от таких изменений в законодательство будет больше, чем рисков, то решение стоит одобрить.

Вопрос мобилизации осужденных граждан руководитель Минюста Украины прокомментировал в эфире единого новостного телемарафона. Малюська идею создания отдельных отрядов связал с безопасностью.

Он выразил убеждение, что многие из тех, кто находится в местах лишения свободы, не опасны для общества. Министр заверил, что его ведомство вместе с парламентариями Верховной Рады придут к консенсусу относительно того, чтобы "рискованные категории" не смогли мобилизоваться.

"Война – это всегда риски, и мы эти риски должны взвешивать. Если польза от того, что мы берем такие риски, превышает негатив, то такие решения нужно принимать. Это одно из таких решений", – заявил Малюська.

Как писал OBOZ.UA:

– В марте в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено освобождение осужденных от отбывания наказания (по нетяжелым статьям) для прохождения военной службы.

– В начале апреля нардепы в первом чтении поддержали законопроект №11079-1. Его приняли за основу с доработкой. Дата голосования за документ во втором чтении еще не анонсировалась.

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