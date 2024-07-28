'Надо показать Москве, что у нее нет шансов': Зеленский назвал три фактора справедливого завершения войны

Поддержка Украины, дипломатическое давление на Российскую Федерацию и терпение. Это три основных фактора справедливого завершения войны.

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Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью японскому вещателю NHK. Он добавил, что также Москве нужно показать, что у нее нет шансов.

"Терпение, поддержка Украины и дипломатическое давление на диктаторский режим. Это три фактора справедливого завершения войны. Если США и европейские страны сохранят единство, это будет дополнительным давлением и покажет Москве, что у нее шансов нет", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать территорию Украины. Он отметил, что Киев начнет детальные переговоры с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам.

Президент также анонсировал создание плана действий по достижению мира. Он пообещал показать его до конца ноября.

"Поддержка со стороны Японии очень важна. Я надеюсь, что она будет использовать свое влияние на другие страны как лидер Тихоокеанского региона и обеспечит сотрудничество по восстановлению Украины", – добавил президент.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида призвал Соединенные Штаты Америки не терять лидерство по вопросу помощи Украине в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением. Без поддержки Вашингтона Киев мог бы потерпеть поражение, что привело бы к усилению Китая и новому кризису в Восточной Азии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фумио Кисида заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности, Япония решила поменять свою оборонительную позицию.

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