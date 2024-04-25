'Надо проводить ротации': командир объяснил, чем заменить демобилизацию, и почему она не нужна до завершения войны

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса выступил против демобилизации до конца войны. Военный считает, что намного важнее получить возможность чаще проводить ротации для восстановления боеспособности подразделений ВСУ.

Для этого, в Силы обороны нужно мобилизировать больше людей. Об этом Палиса сказал в интервью изданию "Суспільне".

Военный уверен, что привлечение в ряды украинской армии большего количества людей, может помочь бойцам, которые длительное время находятся на передовой, восстановить моральное и физическое состояние.

Таким образом подразделения ВСУ, объяснил он, получат возможность проводить ротации чаще, с большей периодичностью восстанавливать боеспособность и меньше времени проводить на переднем крае.

"Физическая и психологическая нагрузка уменьшится. У бойцов будет возможность отдохнуть, побыть с семьей. А у командиров будет возможность больше времени уделить тренировкам и внедрением тех моделей боя, которые сейчас актуальны", – добавил Палиса.

Кроме того, как считает командир бригады, люди, которые в строю с начала полномасштабного вторжения России или те, которые пришли в армию еще раньше, это главные носители боевого опыта.

"И этот опыт им надо будет передать. Следующий момент: 36 месяцев. После 36 месяцев можно считать, что уже то будущее, за которое мы боремся, наступило? Нет", – уверен он.

Напомним, что в законе о мобилизации №10449, который вступит в силу 18 мая, нет нормы о демобилизации. Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении из его редакции по обращению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова убрали положение, которое предусматривало демобилизацию через 36 месяцев службы.

Как сообщал OBOZ.UA, член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что термин "демобилизация" во время полномасштабной войны не актуален, вместо него может идти речь о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы.

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