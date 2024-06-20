'Надо проводить саммит войны': французский эксперт объяснил, почему саммит мира проводить рано

Президент французского Центра изучения и исследования политических решений Николя Тензер считает, что сейчас рано говорить о проведении второго Саммита мира и приглашать на мероприятие Россию. По его убеждению, в первую очередь Украина должна победить в войне.

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Победа Украины и поражение РФ должны быть общей целью государств Запада, сказал Тензер во время выступления на специальном событии Киевского форума по безопасности, посвященном саммиту G7 и Саммиту мира в Швейцарии. Слова французского эксперта процитировало агентство Укринформ.

По его словам, нужно проводить не Саммит мира, а Саммит войны, поскольку нужно победить российских оккупантов на поле боя. Только тогда Россию можно приглашать на переговоры.

"Мы должны предоставить Украине все необходимое, чтобы она могла выиграть эту войну однозначно и безвозвратно. Я был в Украине несколько недель назад, общался с украинцами, и я знаю, что этот процесс надо ускорить", – подчеркнул Тензер.

Он подчеркнул, что считает саму идею мирных переговоров до полного поражения государства-агрессора России на поле боя очень обманчивой.

"Каждый раз, когда мы говорим о мире, это поддерживает российские нарративы, которые мы все еще слышим во многих столицах: что нужно пойти на уступки России, как-то договориться. Я думаю, что это очень вводит в заблуждение. Мы должны воздерживаться от этих самих этих слов "мирные переговоры", – убежден Тензер.

Ранее в Офисе президента сказали, что Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ не будет диктовать свои условия, а будет слушать, что ей говорят другие государства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны сказал, что Киев отдает себе отчет, что рано или поздно дело дойдет до прямых переговоров с Россией. Однако этот разговор не может вестись на языке ультиматумов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и лишь делает вид это в конкретных случаях как часть более широкой информационной кампании против Украины, которая бы повлияла на ее партнеров, считают аналитики ISW. Очередным этому свидетельством стали "миролюбивые", но такие же циничные заявления диктатора Путина накануне Саммита мира.

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