"Надо работать на опережение": нацгвардеец с позывным "Зевс" рассказал о боях с врагом. Фото и видео

Воин Национальной гвардии Украины Павел с позывным "Зевс" прошел бои за Пятихатки, Русскую Лозовую и Дементиевку (Харьковщина), где получил осколочное ранение. Несмотря на это, "Зевс" продолжил защищать страну, уничтожал "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. Сейчас он проходит службу в рядах 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" в должности старшего офицера инструктора по поддержке штабов.

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О своей истории, личной мотивации, освобождении населенных пунктов и изнурительных столкновениях с противником Герой рассказал на видео. Запись опубликована на YouTube-канале Восточного оперативно-территориального объединения НГУ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Воинский путь "Зевса" начался в 2015 году, когда он вступил в Национальную академию Нацгвардии Украины на командно-штабной факультет. После четырех лет учебы и выпуска попал на службу в в/ч 3036 города Днепр.

"Выполнял функции по охране общественного порядка, патрулирования разных районов города. После чего был переведен в воинскую часть 3017 на должность командира взвода в батальон оперативного назначения", – вспомнил воин.

Павел участвовал в ООС, выполнял задачи по охране объектов, нес службу на блокпостах – командиром блокпоста, также выполнял штабные функции и функции по охране государственной границы.

Полномасштабную войну, развязанную Россией, нацгвардеец встретил в Харькове. Во время обычного рабочего дня все были переведены по команде "боевая тревога" в высшие степени боевой готовности и начали готовить оборону города.

"Первый мой выезд был на следующий день после начала полномасштабного вторжения. 25 февраля утром поступила задача выехать на окраины Харькова, ближе к кольцевой дороге, там занимались обустройством заграждений, потому что, по предварительной информации, уже двигались колонны техники, пытавшиеся проникнуть в город. Лично в составе сводной группы находился недалеко от населенного пункта Пятихатки, для прикрытия его флангов и недопущения проникновения диверсионно-разведывательных групп к нашим побратимам в тыл", – рассказал защитник Украины.

В Харьковском лесопарке гвардейцы находили РПГ российского производства, которые были уже принесены и подготовлены к применению противником. Также военнослужащие взяли в плен оккупанта-водителя "Града", который без средств связи и оружия вышел на украинских защитников.

В мае 2022 года были освобождены Русская Лозовая и Питомник. После этого батальон "Зевса" в составе части принимал участие в обороне Харьковской области. Оборона Дементиевки была в определенной степени испытанием для подразделения – противник наступал на разных направлениях, имел тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, танки и применял их очень активно. Почти с трех сторон подразделение было в полуокружении, но это не остановило наших защитников. Военнослужащие срочной службы и мобилизованные были мотивированы обороняться до последнего.

"Противник подходил очень близко, пытался штурмовать позиции, почти 30-40 метров были контакты. Наши бойцы из пулеметов, гранатометов, что только было под руками, действительно давали достойный отпор. Я сам лично получил осколочное ранение в правое плечо – танк или САУшка, мы не поняли до конца, оно так быстро все произошло. Очередной обстрел где-то в семь утра, меня "затрехсотило". Побратим наложил мне турникет, помог и моим руководством были предприняты меры по эвакуации в ближайшую больницу", – рассказал о ранении "Зевс".

Во время Слобожанского контрнаступления 3-я бригада оперативного назначения во взаимодействии с 92-й ОМБр выехала на Купянское направление. Впоследствии форсировали реку Оскол и начали занимать такие населенные пункты как Колесниковка, Ковшаровка, Глушковка, закрепились в них. Позже получили команду двигаться дальше, а это был Бахмут.

"Мы заехали туда, город уже был в полуобхвате. Такие тяжелые и изнурительные бои как в этом городе, – их не было еще ни в одном месте до этого и в населенном пункте. Позиции оборонялись самым разным образом. Здесь уже появилась и ЧВК "Вагнер", были разные подразделения артподдержки, авиационные подразделения врага очень сильно работали по нашим позициям. Я лично заводил и выводил группы, командовал обороной определенных объектов. Это были и промзоны, и комбинаты. "Вагнеровцы" уже даже не лезли такими массивными группами, но у них была тактика работать с крупнокалибером под прикрытием артиллерийских обстрелов. Впоследствии мы научились реагировать на это, я себе отработал свою тактику личную – работать на опережение. Не ждал, когда они буквально бы прямо мне в дверь стучали или гранату в окно забрасывали, я просто работал на опережение", – рассказал нацгвардеец.

Во время боев за Бахмут "Зевсу" нужно было выполнить оборону своего объекта, вместе с аэроразведкой собственного подразделения и командованием штаба батальона они выполнили все поставленные боевые задачи.

"Меня мотивирует, прежде всего, мое государство, мои родные, близкие, родственники, друзья, побратимы, коллеги по службе. Я понимаю, что если ты не один – ты можешь все. Надо стараться делать на своем уровне максимально правильные и эффективные шаги для того, чтобы одержать победу. Необязательно установить флаг на границе. Если ты в мирном городе каждый день работаешь, донатишь, а также максимально пытаешься разговаривать на украинском языке, проявляешь патриотизм, работаешь на какую-то оборонную сферу, или просто волонтерством занимаешься – ты уже герой, ты уже принимаешь участие в этом нашем великом деле под названием контрнаступление, под названием Победа", – считает "Зевс".

Как писал OBOZREVATEL, в начале мая 2023 года "Укрпочта" ввела в обращение новую марку, посвященную "Гвардии наступления". На почтовом блоке "Честь. Мужество. Закон" изображены бойцы специальных штурмовых подразделений системы МВД – Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы.

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