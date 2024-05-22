Надо разрешить Украине вести войну так, как она считает нужным, – спикер Джонсон

Украине нужно разрешить избивать американским оружием по военным целям на территории страны-агрессора России. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил, что США должны разрешить Киеву вести войну так, как он считает нужным.

Об этом Джонсон сказал в комментарии корреспонденту "Голоса Америки". Он выразил свое отношение к политике запретов на использование предоставленного оружия.

Журналистка спросила Джонсона о его позиции по поводу обращения коллег из комитета разведки, обнародовавших обращение в администрацию, в котором призывают разрешить Украине использовать американское оружие против военных целей на территории РФ.

Она спросила Джонсона, поддержал ли бы он такую идею, ведь сейчас Украина имеет ограничения по применению оружия, которое ей предоставляют США.

"Я считаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны иметь возможность дать отпор", – заявил Джонсон.

Он добавил, что попытки контролировать усилия на микроуровне – это не очень хорошая политика для США.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ. Законодатели также просят ускорить поставки оружия Украине и расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.