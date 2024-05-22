Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ
Группа конгрессменов США от обеих партий призвала Пентагон разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ. Законодатели также просят ускорить поставки оружия Украине и расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.
Об этом сообщает комитет по разведке Палаты представителей США. Так, глава Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы разрешить стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".
"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО", – подчеркнул он.
Конгрессмены отметили, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента Джо Байдена, которую необходимо изменить.
"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. … Это очень важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию", – говорится в обращении.
Напомним, глава комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж требует, чтобы его страна изменила свою доктрину и больше не запрещала Украине наносить удары по России.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен во время поездки в Киев также сообщил, что Вашингтон не против ударов Украины по территории РФ в принципе, но уклонился от прямого ответа на вопрос, можно ли ВСУ применять американское оружие.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая после визита в Киев глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не против использования Украиной британского оружия на территории РФ. По его словам, Киев имеет на это право – "так же, как Россия наносит удары по Украине".
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