В парламенте Франции призвали снять табу на нанесение Украиной ударов по РФ французским оружием

Председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж требует, чтобы его страна изменила свою доктрину и больше не запрещала Украине наносить удары по России. По его словам, Париж должен последовать примеру Вашингтона и Лондона, которые накануне предоставили Киеву свободный выбор в плане применения западного вооружения.

Жан-Луи Бурланж подчеркнул, что Париж должене быть в авангарде солидарности с Украиной и межсоюзнической координации. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Политик отметил, что право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора. Также он заявил, что в военном отношении вся территория Украины фактически с начала войны подвергалась ударам российского оружия дальнего действия, а также оружия, поставляемого Москве ее союзниками, в частности северокорейских баллистических ракет и иранских беспилотников. Однако украинские военные наносят удары по России пока лишь с использованием оружия отечественного производства.

"Во имя чего мы можем отказать украинцам в праве отвечать ударом на удар на атаки, жертвами которых они стали? Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора. Дружественные Украине государства полны решимости оставаться невоюющими. Поэтому речь идет не о их вмешательстве на театр военных действий, а о снятии неоправданного табу", - заявил Бурланж.

Также он добавил, что экономика и общество РФ постепенно полностью вернулись к довоенному состоянию. Поэтому, уверен парламентарий, только перебалансировка сил и открытая симметрия стратегических позиций, вероятно, смогут убедить диктатора Владимира Путина положить конец агрессии.

Напомним, бывший министр обороны США Роберт Гейтс считает, что Западу не нужно исключать возможность отправления войск в Украину. Однако о таком серьезном шаге необязательно открыто говорить.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая после визита в Киев глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не против использования Украиной британского оружия по территории РФ. По его словам, Киев имеет на это право – "так же, как Россия наносит удары по Украине".

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе поездки в Киев также сообщил, что Вашингтон не против ударов Украины по территории РФ в принципе, но уклонился от прямого ответа на вопрос, можно ли ВСУ применять американское оружие.

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