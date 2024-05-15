"Решение, которое должна принять Украина": Блинкен заявил, что США не возражают против ударов по РФ

Соединенные Штаты Америки не возражают против ударов Украины по территории России в принципе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос, можно ли Силам обороны применять для этого американское оружие.

Военную помощь нашей стране дипломат прокомментировал 15 мая в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Напомним, что Блинкен приехал в украинскую столицу днем ранее, 14 мая.

"Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна принять Украина. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя", – заявил государственный секретарь США.

Также на брифинге он объявил о выделении Украине дополнительной военной поддержки на 2 миллиарда долларов. Частично американская помощь уже прибыла в страну, частично она находится в пути, сказал госсек.

Как писал OBOZ.UA, Энтони Блинкен 14 мая, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сейчас время на стороне Украины.

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