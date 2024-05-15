'Время на стороне Украины, а не России': Блинкен объяснил, почему Путин проиграет войну

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас время на стороне Украины, которая дает отпор полномасштабной российской агрессии. Наше государство с каждым днем усиливает свои возможности и приближается к ЕС и НАТО, а Россия в это время еще больше деградирует.

Об этом Блинкен сказал во вторник, 14 мая, выступая в Киевском политехническом институте. Он опроверг тезис о том, что РФ якобы не может проиграть в этой войне.

"Мы иногда слышим, что время на стороне Путина, что у России больше населения, что готовность Путина бросить больше россиян в созданную им мясорубку и привлекать еще больше ресурсов по всей России в попытках покорить Украину, значит, что РФ не может проиграть" , – отметил глава Госдепа.

Однако это не так, говорит Блинкен: на самом деле Путин ошибается, а Россия уже два десятка лет проигрывает борьбу за судьбу Украины.

"Путин ошибается. Время на стороне Украины, потому что с каждым месяцем наши совместные усилия приближают Украину к членству в Евросоюзе и НАТО. С каждым месяцем Украина подписывает все больше двусторонних соглашений о безопасности, наращивает свою оборонно-промышленную базу, производит более передовое оружие, укрепляет свою экономику, консолидирует свою демократию", – говорит чиновник.

Госсекретарь Штатов добавил, что пока идет война, Россия возвращается в прошлое, а Украина наоборот движется дальше.

"Именно поэтому я уверен, что Украина продолжит двигаться по этой траектории и в конце концов добьется успеха благодаря всем вам, благодаря народу Украины", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 14 мая в Киеве провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который приехал продемонстрировать непреклонную американскую поддержку Украины в войне. Они говорили о том, как помощь Вашингтона может укрепить украинскую защиту и позволить нам перехватить инициативу в поле боя.

Украина не одинока в борьбе с российской агрессией, за ней стоит целая глобальная коалиция стран, стремящихся к безопасности в мире – таким был главный месседж визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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