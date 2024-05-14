'Вы не одни, за вами стоит глобальная коалиция': Блинкен во время визита в Киев выступил в КПИ

Украина не одинока в борьбе с российской агрессией, за ней стоит целая глобальная коалиция стран, стремящихся к безопасности в мире. Таков главный месседж визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Об этом глава американской дипломатии заявил во время выступления в Киевском политехническом институте во вторник, 14 мая.

Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются с Украиной с первого дня полномасштабного вторжения России, и эта поддержка не поколеблется.

"Мы и сегодня с вами, и продолжим стоять рядом, пока не будет гарантирована безопасность Украины, ее суверенитет, возможность выбирать свой путь", – сказал госсекретарь США.

Вместе с тем он подчеркнул, что за Украиной стоит не только США - десятки стран по всему миру не только переживают за победу нашей страны, но и помогают достичь ее.

Госсекретарь США отметил, в частности, усилия Польши, способствующей передаче почти всей помощи, и прилагающей усилия Чехии для закупки снарядов для ВСУ.

Кроме того, он упомянул Великобританию с ее недавним объявлением о многолетнем пакете помощи, и Австралию, которая обязалась поддержать украинскую ПВО, и другие страны.

"За вами стоит действительно глобальная коалиция, которая состоит из стран, рассматривающих вашу безопасность и, в свою очередь, европейскую безопасность как собственный основной интерес безопасности", – подчеркнул Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 14 мая, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским: стороны обсудили ситуацию на поле боя, расширение оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление системы ПВО американскими комплексами по защите Харькова и Харьковской области.