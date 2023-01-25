'Надо усилить старания': Швеция призвала ЕС предоставить Украине все необходимое для победы

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем призвал страны Европейского Союза оказать всестороннюю помощь Украине в борьбе против российской агрессии. По его словам, настал момент, когда всем необходимо приложить максимальные усилия для поддержки Украины.

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Глава МИД подчеркнул, что речь должна идти не только о помощи в военной сфере. Об этом Билльстрем рассказал в интервью CBC.

По словам главы дипломатического ведомства, Швеция заинтересована в том, чтобы все международное сообщество направило свои усилия на помощь Украине. Билльстрем подчеркнул, что речь должна идти, в том числе, о политической, финансовой и гуманитарной поддержке страны.

"Мы также поддерживаем и очень заинтересованы в том, чтобы все другие государства-члены ЕС и все другие государства мира направили все возможное на помощь Украине в тот момент, когда кажется, что все в порядке. Сейчас нужно усилить старания и помогать Украине в политическом, финансовом, гуманитарном и, конечно, военном плане", – сказал Биллстрем.

Напомним, в Швеции заявили о подготовке передачи военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией. Воинам ВСУ поступят поступят десятки БМП и артиллерийские установки Archer, которые эксперты называют точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов.

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2022 правительство Швеции приняло девятый пакет военной помощи Украине – на 50% больше предыдущего. Он содержал средства противовоздушной обороны, снаряжение для еще одного вида ПВО, а также зимнюю амуницию для украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом 2023 года Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в Европейском Союзе. Там подчеркнули, что единство стран-партнеров является ключом к безопасности, устойчивости и процветанию ЕС.

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