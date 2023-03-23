''Наехали на мину, но остались живы'': защитник Украины рассказал о преимуществах американского бронетранспортера М113А3

Украинские военные высоко оценивают американские бронетранспортеры М113А3. Они рассказывают о случае, когда экипаж бронетранспортера отделался контузиями после наезда на противотанковую мину.

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Среди преимуществ воины называют скорость М113А3 и легкость в управлении. Рассказ мехника-водителя одной из таких бронемашин, воюющего в рядах одной из бригад морской пехоты, опубликован на Facebook-странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Механик-водитель бронетранспортера М113А3 Андрей уверяет, что доволен этой американской техникой, в частности, из-за ее быстроты и легкости в управлении. А также – из-за брони, позволяющей реально сохранять жизни.

"Был случай, когда наехали на противотанковую мину, экипаж, конечно, контузило, но все остались живы. Передний каток оторвало, впоследствии смогли ее оттащить, отремонтировали, и сейчас она снова в строю", – рассказал Андрей.

В ВМС ВСУ рассказали, что полномасштабная война застала Андрея дома, в Бердянске, на Запорожье. В настоящее время родной город воина временно оккупирован.

"В апреле прошлого года я смог вырваться из оккупации. Первым же делом обратился в военкомат. До этого времени опыта военной службы не было. По образованию я учитель украинского языка, литературы и истории, но потому, что я долго работал дальнобойщиком и имею большой опыт работы с техникой – взяли механиком-водителем", – рассказал защитник.

Он уверен, что его родной Бердянск непременно будет освобожден.

"Не мы к ним пришли, мы у россиян ничего не просили. Не мы их в пять утра разбудили ракетными обстрелами. В современном мире так не должно быть, но если враг пришел к нам с оружием, оружием мы его и выведем", – заверил Андрей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о бронетранспортере М113 и его основных характеристиках.

Этот бронетранспортер представляет собой относительно легкую машину с боевой массой 10,25 т. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них бронетранспортер может штатно перевозить одиннадцать десантников. Именно поэтому украинские морпехи в шутку называют этот бронетранспортер "такси для военных"