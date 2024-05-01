Наемники из Непала массово дезертируют из российской армии: в ГУР объяснили, что происходит

Войска России получили проблему с наемниками из Непала – они массово дезертируют с поля боя из-за огромных потерь в "мясных штурмах" и жестокого отношения полевых командиров. Оккупанты безуспешно ищут беглецов на захваченных территориях Луганщины, а самим дезертирам вернуться домой самостоятельно сложно, к тому же на родине их ожидает наказание за участие в военных действиях против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Залечь на дно под Луганском – наемники из Непала массово дезертируют из армии РФ", – говорится в сообщении ведомства.

В ГУР объяснили, что причинами побега наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, являются огромные потери в "мясных штурмах", жестокое отношение российских полевых командиров, в том числе внесудебные казни за отказ от исполнения приказов идти на верную смерть и невыплата обещанных денег.

Группы военных РФ проводят активные поиски беглецов по оккупированной Луганской области, где находился личный состав в/ч 29328, но, как правило, результатов это не дает.

Главари мотострелковой воинской части окупантов в рапортах и докладах "вверх" объясняют дезертирство наемников из Непала чепухами о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения", рассказали в ГУР.

"Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно – дело не легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности. В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой нет", – информировали в украинской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, что Россия вербует наемников для войны против Украины в Африке, Непале, Индии, Кубе, Сербии и других балканских странах. Наибольшее количество наемников – именно из Непала, около 15 тысяч. Если некоторые страны, включая Кубу, заинтересованы в участии своих граждан в войне, то Индия и Непал против российского рекрутинга.

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