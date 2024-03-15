Россия ищет наемников по всему миру: в плен ВСУ попали граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали

В России заканчивается мобилизационный ресурс, поэтому она ищет наемников по всему миру, в частности, в южных странах с тяжелой экономической ситуацией. В настоящее время в украинском плену находятся граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали.

Об этом на пресс-конференции 15 марта, где были представлены некоторые наемники из стран Глобального юга, рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. По его словам, РФ вербует наемников в Африке, Непале, Индии, Кубе, Сербии и других балканских странах.

"Чтобы вы правильно понимали, в плен попадает один из тысячи. То есть эти люди, попавшие в украинский плен, им посчастливилось сохранить свою жизнь и здоровье. И несмотря на то, что они наемники, то есть они международные преступники и могут быть осуждены, Украина полностью соблюдает все их права", – сказал Яценко.

В целом наибольшее количество наемников – из Непала, их количество оценивается в 15 тысяч.

Некоторые страны, такие как Куба, заинтересованы в участии граждан в войне. Индия и Непал против рекрутинга.

Поток иностранцев в ряды войск РФ увеличился после того, как "закончились" наемники "Вагнера" и бывшие зэки, воевавшие в рядах "Шторм Z" и других формированиях.

Один из пленных с Кубы рассказал, что ему в месяц платили 250 тыс. рублей (около 105 тыс. грн ). Именно деньги были его мотивацией.

Другой сказал, что о рекрутинге узнал из постера, но думал, что это работа "охранником", а не на передовой. На фронте он пробыл "где-то четыре дня" и видел, что наемники не были научены воевать.

В свою очередь спикер "Хочу жить" Виталий Матвиенко сообщил, что в рамках этого проекта сдались уже более 270 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина поставила России ультиматум относительно содержания военнопленных. Теперь оккупанты в плену могут лишиться возможности звонить родным из-за бездумной политики Кремля по отношению к украинским пленным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!