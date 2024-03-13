Украина поставила России ультиматум по содержанию военнопленных: в чем причина

Украина поставила стране-агрессору России ультиматум касательно содержания военнопленных. Оккупанты могут лишиться возможности звонить домой из-за бездумной политики Кремля по отношению к украинским пленным.

Об этом сообщает проект "Хочу жить". Отмечается, что украинские защитники в российских застенках лишены не только связи с домом, а и элементарных удобств, и ежедневно подвергаются физическому и психологическому насилию.

"Не удивительно, что украинское общество, мягко говоря, неоднозначно относится к тому, что российские солдаты в украинском плену содержатся в достойных условиях", – констатировали представители проекта.

Там добавили, что предоставление права на телефонную связь с родными не предусмотрено Женевскими конвенциями. Эта инициатива – исключительно проявление доброй воли украинской стороны, которая может быть прекращена в любой момент.

Более того, родственники украинских военнопленных уже зарегистрировали соответствующую петицию на сайте украинского правительства.

"Несмотря на постоянные регулярные призывы к РФ соблюдать взятые на себя гуманитарные обязательства, украинских военнопленных продолжают удерживать в условиях угрожающих их жизни безо всякой связи с родственниками. Чем дольше такое положение вещей будет сохраняться, тем больше вероятность, что к требованию родственников пленных украинцев прислушаются и российским военнопленным не останется ничего, кроме как писать домой письма через Красный Крест", – подчеркнули в "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о своем "боевом пути" в Украине рассказал пленный оккупант из Иркутска. Завербованный заключенный из подразделения "Шторм Z" Антон Козьмин признался, что его уговорили подписать контракт с ВС РФ с обещанием, что он будет копать окопы.

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