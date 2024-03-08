'Сбросили с коптера рацию и предложили сдаться': пленный оккупант из Иркутска рассказал о своем 'боевом пути' в Украине. Видео

Воины Сил обороны Украины взяли в плен российского зэка-оккупанта из подразделения "Шторм Z" Антона Козьмина. Министерство обороны страны-агрессора уговорило его подписать контракт со своей оккупационной армией, утверждая, что на войне в Украине он будет копать окопы.

Однако на самом деле военное командование России отправило бывшего заключенного на штурм. Видео с допросом Козьмина появилось в распоряжении OBOZ.UA.

Россиянин проживал в городе Иркутск, а в тюрьме сидел за сбыт наркотиков. В ноябре 2023 года он подписал контракт с минобороны России. Оккупант рассказал, как это происходило.

"Приехали представители Министерства обороны и предложили подписать контракт на год. Сказали, что будем окопы копать (на войне в Украине. – Ред.), на линии обороны стоять. В конце октября подписал контракт, в ноябре увезли. На полигоне две недели был, потом на Марьинку отправили, там ранение получил. Месяц был в госпитале, потом отправили на штурм под Красногоровку. Там попали в окружение, сдались в плен", – отметил российский оккупант.

Козьмин рассказал, что командир отправил его и еще четверых человек на штурм, который закончился провалом. Оккупанты были под прицелом БПЛА и минометов бойцов Сил обороны Украины.

"Мы побежали (на штурм. – Ред.) и начали "птички" по нам работать. Потом начал миномет работать, одного парня убило, меня зацепило немного. Я забежал в блиндаж, было двое убитых и один раненный. Мы там с ним в блиндаже сидели. Через час скинули рацию (украинские военные. – Ред.) с коптера, вышли на нас и предложили сдаться. Мы по рации поговорили и они пообещали, что нас никто не тронет и мы потом просто пойдем на обмен. Организовали выход и все", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские раненые наемники подразделения "Шторм Z" записали обращение к Путину и пожаловались, что государство о них не заботится и не замечает. Оккупанты утверждают, что их отказываются должным образом лечить и не выплачивают обещанные средства.

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