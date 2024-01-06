Наев посетил опорный пункт на Киевщине на Крещение и рассказал об обеспечении военных. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в день Крещения Господня, 6 января, посетил один из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задания на Киевщине. В частности, он ознакомился с состоянием боеготовности и тылового обеспечения.

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На официальном Telegram-канале Наев обнародовал кадры визита. "Убедился, что военнослужащие обеспечены нормальным питанием. Бытовые условия достаточно пристойные. В укрытиях тепло и уютно, но нет предела совершенству", – отметил генерал-лейтенант.

Сергей Наев добавил, что командование и дальше будет решать вопрос тылового обеспечения украинских защитников, чтобы они чувствовали себя еще более комфортно.

Командующий ОС ВСУ также отметил, что его визит на позиции совпал с большим христианским праздником Крещения.

"В праздничный день парни сели за стол с верой в нашу светлую Победу. Были разговоры о том, как следует бить врага и воспоминания о прошлом. За их плечами уже две ротации на востоке нашего государства. Вскоре они снова отправятся на очередную миссию. Христос крестится! В реке Иордане!" – написал Сергей Наев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Наев рассказал, что боеприпасов у мобильных групп ПВО Киева осталось еще на несколько масштабных воздушных атак. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что в этом нет ничего удивительного, поскольку союзники предоставляют боеприпасы Украине по мере необходимости.

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