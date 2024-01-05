'Всегда так было': в Воздушных силах объяснили слова Наева о запасах ракет для ПВО

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины объяснили заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о том, что боеприпасов у мобильных групп ПВО Киева хватит еще на несколько масштабных воздушных атак. Там подчеркнули, что в этом нет ничего удивительного, ведь партнеры предоставляют боеприпасы Украине по необходимости.

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Спикер ПС ВСУ в своем Facebook напомнил, что наше государство не производит ракеты ПВО, а получает их от разных стран. Он также подчеркнул, что если бы в Украине существовал склад для хранения западных зенитных ракет, он бы сразу стал приоритетной целью врага.

"Всегда так было, и в прошлом, и летом, и сейчас! Партнеры предоставляют ракеты по необходимости, я тут бы даже сказал, по неотложной потребности!" – подчеркнул Игнат.

Он заверил, что ничего экстраординарного не происходит и признал, что оккупанты пытаются истощить нашу ПВО и заставить потратить драгоценный боекомплект. Но россияне, как заметил Игнат, тоже не накапливают большое количество оружия, они отправляют ракеты на носители прямо с конвейера.

Напомним, Наев заявил, что с нынешним количеством ракет ПВО защитники неба смогут отразить еще несколько массированных атак на Киев. По его словам, в средне- и долгосрочной перспективе Украине понадобятся новые поставки БК от стран-союзников.

"Конечно, нам хотелось бы больше ракет для Patriot и самих систем", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Германия обновила список предоставленной Украине военной помощи. Согласно ему, наши военные получат систему ПВО Skynex с боеприпасами, 10 боевых машин пехоты Marder и ракеты к ЗРК IRIS-T.

– Business Insider отметила, что массированными ракетными обстрелами Украины Россия хочет не только привести к разрушениям, но и имеет другую цель. Вероятно, Москва пытается не просто поразить определенную цель, но и заставить Украину потратить дорогие ракеты для систем ПВО Patriot.

– 3 января Наев сообщил, что во время отражения массированных атак Киева разными типами ракет и ударными дронами особенно отличились мобильные огневые группы. В частности, в Северной операционной зоне была сбита половина вражеских БПЛА, а также 11 крылатых ракет.