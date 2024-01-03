'Русская нечисть не будет властвовать в украинском небе': Наев рассказал об успехах мобильных огневых групп в сбитии ракет и дронов. Видео

При отражении массированных атак Киева разными типами ракет и ударными дронами особенно отличились мобильные огневые группы. Их создание началось больше года назад.

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Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что в Северной операционной зоне была сбита половина вражеских БПЛА, а также 11 крылатых ракет.

По его словам, цели обезвреживались с помощью "Гепардов", зенитных установок ЗУ-23-2, пулеметов "Браунинг", а также расчетами ПЗРК "Стингер", один из которых имеет прицел, позволяющий обнаружить ракету в 6 км.

Командующий Объединенными Силами ВСУ отметил, что для успешных результатов необходимы постоянная работа с личным составом, упорные тренировки на спецполигонах, оснащение его необходимыми приборами и оборудованием. Наев отметил, что количество мобильных огневых групп будет постоянно расти.

"Эти смелые воины доказали, что они надежно хранят спокойствие украинских граждан. Российская нечисть не будет властвовать в украинском небе", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия утром 2 января подняло в небо 16 бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном двигались с курсом на Киевщину, где в итоге их сбили и падали обломки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время масштабной атаки утром 2 января оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах упали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары, были повреждены магистрали водоснабжения и газовая труба. Есть погибшие, десятки людей пострадали.

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