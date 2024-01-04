Ракет у мобильных групп ПВО хватит на отражение еще нескольких мощных российских атак, – генерал Наев

Боеприпасов у мобильных групп ПВО Киева хватит на еще несколько масштабных российских воздушных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе Украине потребуются новые поставки БК от стран-союзников.

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Ситуацию 3 января прокомментировал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев. "Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного парка", – цитирует генерал-лейтенанта AFP.

Наев отметил, что наличие боекомплектов – это приоритет, поскольку армия Российской Федерации "действительно хочет истощить" противовоздушную оборону Украины.

"Конечно, нам бы хотелось больше ракет для Patriot и самих систем", – добавил он.

Агентство AFP напомнило о последних разрушительных атаках РФ, из-за которых погибли мирные жители.

Наев заявил журналистам, что ПВО Украины работала эффективно – ни одна другая армия в мире еще не показывала таких результатов.

На вопрос, могут ли люди в Киеве чувствовать себя в безопасности, генерал-лейтенант ответил: "Повышение эффективности системы ПВО – наша задача, и мы работаем над ней 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каждый гражданин Украины должен знать, что военное руководство делает все возможное, чтобы обеспечить его спокойствие".

Сотрудники AFP пообщались с украинским военнослужащим по имени Роман. 2 января он и его побратимы из мобильной огневой группы сбили две крылатые ракеты, используя ПЗРК Stinger (его наши защитники применяли впервые) и зенитную установку ЗУ-23. Выстрелы были совершены с разницей примерно шесть минут.

Роман признался, что работы в последнее время у них прибавилось. "Моя жена и ребенок спят дома в Киеве. Я понимаю, что мне нужно работать", – сказал воин.

Как писал OBOZ.UA:

– Массированными ракетными обстрелами Украины Россия хочет не только привести к разрушениям, но и преследует более крупную цель. Вероятно, Москва пытается заставить ВСУ израсходовать дорогостоящие ракеты для Patriot, считает Business Insider.

– В МО Великобритании отметили, что последние удары РФ по Украине засвидетельствовали смену тактики России. Удары значительной интенсивности были направлены не на энергетику, как в прошлую зиму, а прежде всего на военную промышленность.

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