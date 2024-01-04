Системы ПВО с боеприпасами и бронетехника: Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи
Германия обновила список предоставленной Украине военной помощи. В него вошли сверхнужная нашей армии система противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами, 10 боевых машин пехоты Marder и ракеты к ЗРК IRIS-T.
Об этом идет речь на сайте Федерального правительства. Кроме того, страна-партнер предоставит нашему государству ряд других вооружений:
– 2 РЛС TRML-4D к ЗРК IRIS-T;
– 30 датчиков обнаружения БпЛА;
– 1 мостоукладчик Biber;
– 3 тягача HX81 и 1 прицеп к ним;
– 10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
– 2 машины разминирования WiSENT 1 MC;
– 34 транспортных средств;
– 9,080 155-мм артснарядов;
– БК к танкам Leopard 2A6;
– 10 наземных радаров Ground Observer 12;
– 3,350 шлемов М92;
– 305 винтовок МК 556;
– 750,000 патронов.
– 1,152 зимних маскировочных сеток и 2,000 зимних камуфляжных пончо.
Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что боеприпасов у мобильных групп ПВО Киева хватит еще на несколько масштабных российских воздушных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе Украине понадобятся новые поставки БК от стран-союзников.
Наев отметил, что наличие боекомплектов – это приоритет, поскольку армия Российской Федерации действительно хочет истощить противовоздушную оборону Украины.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии денег в США для Украины до того, как Конгресс США примет новые пакеты военной помощи. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Киева нет никакого "плана Б" на случай задержки западной поддержки.
– МИД Германии в канун Нового года пообещал продолжить вместе с партнерами оказывать "мощную поддержку" Украине. Речь идет о военной помощи и не только.
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