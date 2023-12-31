МИД Германии пообещал Украине мощную поддержку в 2024 году

Германия в новом 2024 году продолжит вместе с партнерами оказывать "мощную поддержку" Украине. Речь идет о военной помощи и не только: в частности, 11-12 июня следующего года Берлин будет принимать Конференцию по восстановлению нашей страны, целью которой будет укрепление связи между реконструкцией, реформами и процессом вступления в ЕС.

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Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел ФРГ. В материале под названием "Что важно на рубеже 2024 года" первым пунктом идет раздел "На стороне Украины".

В Берлине отметили, что за время полномасштабной войны, развязанной Россией, они выделили более 27,8 миллиарда евро на двустороннюю поддержку Киева. Кроме прочего, Германия помогла Украине перед зимой, поддерживала украинских беженцев, передавала гуманитарную помощь, содействовала в расследовании военных преступлений, разминировании и проч..

Украинские военнослужащие получают технику, оружие и оборудование со складов Бундесвера и от немецкой промышленности, что финансируется из бюджетных ресурсов ФРГ.

Дипломаты обратили внимание на то, что этой зимой государство-агрессор Россия снова сознательно бомбит гражданскую инфраструктуру.

"Поэтому федеральное правительство поддерживает Украину зимним пакетом и планирует удвоить военную помощь до 8 миллиардов евро в 2024 году", – указала пресс-служба МИД.

ФРГ является вторым донором для Украины после США. Германия также является крупнейшим вкладчиком в фонд рефинансирования Европейского фонда мира (EPF), который предоставил меры поддержки в размере 5,6 миллиарда евро по всей Европе с 2022 по 2026 год для поставки военного оборудования государствами-членами ЕС.

"Украина с огромным мужеством противостоит российской агрессии, а также защищает нашу свободу: с апреля 2022 года страна освободила более половины территорий, первоначально оккупированных Россией; Вооруженным силам Украины также удалось постепенно оттеснить российский флот в Черном море и открыть безопасный судоходный коридор, который позволил более 200 кораблям экспортировать зерно и другие товары на мировые рынки. Несмотря на то, что оборонная борьба Украины против России поставила перед ней невероятные требования, она ввела впечатляющий ряд внутренних реформ, которые позволят начать переговоры о вступлении в ЕС", – отметил немецкий МИД.

Как писал OBOZ.UA, по данным Washington Post, Российская Федерация поставила задачу подорвать поддержку Украины во Франции, в том числе задействовав свою дезинформацию, манипуляции и пропаганду. Для этого агрессор использует не только соцсети и СМИ, но и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

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