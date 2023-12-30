Российская Федерация поставила задачу подорвать поддержку Украины во Франции, в том числе задействовав свою дезинформацию, манипуляции и пропаганду. Для этого страна-агрессор использует не только соцсети и СМИ, но и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

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Об этом сообщило издание Washington Post. Конкретные личности журналисты не раскрыли.

Задачу повлиять на общественное мнение во Франции кремлевским политтехнологам поставил Сергей Кириенко – первый заместитель главы администрации диктатора Владимира Путина.

WP передает, что Россия нарастила свои усилия во Франции, чтобы Украина получила меньше поддержки, а решимость НАТО была ослаблена.

Эта кампания напоминает информационную операцию, которую РФ провела в отношении Германии. В ФРГ Кремль пытался объединить крайне правых и крайне левых в антивоенный альянс, отметили журналисты.

Сторонники Кремля пытаются убедить французов, что санкции в отношении России нанесли ущерб французской экономике из-за снижения объемов торговли. Мол, из-за этого Париж рискует попасть в "самый глубокий за последние годы социально-экономический кризис".

Также помощники страны-агрессора продвигают тезис, что передача техники и оружия Украине якобы оставила Францию без средств для самозащиты.

Также политтехнологам приказано усилить страх прямой конфронтации с Российской Федерацией, начала Третьей мировой войны.

В то же время стремление к диалогу с РФ "по построению общей европейской архитектуры безопасности" одобряется россиянами.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Франции Эммануэль Макрон 20 декабря подтвердил, что его государство продолжит оказывать помощь Украине и готово в ближайшее время "принимать важные решения". Поддержка Киева позволит всей Европе жить в мире, отметил политик.

– Ранее Макрон говорил, что помощь Украине – это долг Франции и всех стран Запада. Если России позволят выиграть войну, то в "в Европе появится новая имперская держава".

– Франция обещала в 2024 году нарастить количество боеприпасов, поставляемых Силам обороны Украины.

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