Наев: угроза с севера низкая, но полигоны Беларуси готовы принимать дополнительные силы

Угроза вторжения наземных сил врага с севера остается низкой. В то же время, на территории Беларуси после вывода части российских войск на четырех полигонах остались палаточные городки.

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Они готовы принять дополнительные силы РФ. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Комментируя встревожившие общество сообщения о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил призыв офицеров запаса на военную службу, а в Польше начали возводить противотанковые укрепления на польско-белорусской границе, Наев отметил низкий уровень угрозы наземных действий врага с севера.

"Сейчас угроза наземных действий врага с северного направления низка. На территории Республики Беларусь находятся российские войска. Была осуществлена до этого ротация, часть этих сил была выведена", – отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

В то же время, он констатировал, что Беларусь готова принять дополнительные российские силы на своих полигонах, однако украинские воины подготовились к любым сценариям.

"Сейчас есть информация, что на территории Беларуси остались на 4 полигонах палаточные городки – для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отслеживаем обстановку. Государственная пограничная служба Украины добросовестно выполняет задачи по охране государственной границы. А подразделения ВСУ, осуществляющие прикрытие государственных границ, также отлично справляются со своими задачами. В настоящее время ситуация стабильна и контролируема", – заверил Наев.

Напомним, ранее стало известно о подготовке новой провокации РФ в Беларуси. По данным проекта Gulagu.net, Россия перебросила в Беларусь группу наемников для совершения теракта под "чужим флагом".

Речь идет о созданной в декабре 2022 года под контролем ФСБ и МО группе высокооплачиваемых наемников, готовых к выполнению "творческих задач", связанных с переодеванием в форму Вооруженных сил Украины и совершением диверсий и терактов на территории РБ.

Посредством подобных провокаций президент РФ Владимир Путин планирует "дожать" Лукашенко до вступления в войну против Украины на стороне России.