Награжден 'Золотым крестом': в боях на фронте погиб защитник со Львова. Фото

На фронте погиб боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Владимир Шередько со Львова. Воин награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

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Защитнику было 34 года, у него остались жена и маленький сын. С Героем на днях попрощались в родном крае, сообщили в Храме Вознесения Господня УГКЦ.

Владимира Шередько, 24.04.1990 г. р. учился во львовской школе №65, затем в №64 (ныне лицей "Гроно"). Окончил Межрегиональный центр профессионально-технического образования художественного моделирования и дизайна Львова. Также получил высшее образование в Хмельницком национальном университете.

После окончания учебы работал закройщиком в частном предприятии "Вест-Мода", затем в "Бадере Украина", а также в "Галицкой строительной гильдии".

В свободное время мужчина увлекался рыболовством, садоводством, любил просматривать фильмы и отдыхать на природе. По словам близких, он "любил жизнь и жил для других, мечтал в будущем построить собственное жилье".

С началом полномасштабной войны Владимир встал на защиту государства от врага. Воевал на Донетчине, Харьковщине и Луганщине в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

За личное мужество был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Золотой крест". Защитник погиб во время выполнения боевого задания на фронте 26 июня.

У Владимира Шередько остались родители, жена и четырехлетний сын. Простились с Героем 28 июня во Львове.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против врага на Луганщине погиб 28-летний воин Ярослав Митюк со Львовской области. Он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

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