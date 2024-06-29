Без отца осталась дочь: в боях в Луганской области погиб 28-летний защитник из Львовщины. Фото

В боях против российских оккупантов погиб военнослужащий из Львовской области Ярослав Митюк. Защитнику было всего 28 лет.

У него остались маленькая дочь, жена, родители и брат. Об этом в Facebook сообщает Городоцкая территориальная громада.

Боец родом из села Добряны, длительное время активно занимался волонтерством, а затем добровольно присоединился к составу 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Будучи верным военной присяге, защищая целостность Украины, Ярослав Митюк погиб 15 июня 2024 года в Луганской области. У защитника остались родители, жена, маленькая дочь и брат.

Напомним, на фронте погиб участник АТО, известный волонтер и пластун Игорь Приступа из Луцка Волынской области. В начале полномасштабной войны он вернулся из-за границы и встал в ряды роты ударных БПЛА Сичеславской бригады.

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Ранее сообщалост, что 25 июня погиб уроженец города Авдеевка, украинский военнослужащий Роман Черкалин. Герой вместе с семьей переселился в Ивано-Франковскую область, после чего стал на защиту родной Донетчины.

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