Прожил всего 24 года: на войне погиб переселенец из Авдеевки Роман Черкалин. Фото

На фронте 25 июня погиб уроженец города Авдеевка, украинский военнослужащий Роман Черкалин. Герой вместе с семьей переселился в Ивано-Франковскую область, после чего стал на защиту родной Донетчины.

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Теперь украинцу навеки 24 года. Фотографией бойца и его историей поделился в Facebook глава Коломыйской громады Богдан Станиславский.

Черкалин служил гранатометчиком в 5 отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил.

"Он достойно исполнял свой долг перед Родиной. К сожалению, погиб во время артиллерийского обстрела врага на Донетчине", – написал глава ОТГ.

Черкалин вместе с родными проживал в селе Королевка Коломыйской громады Ивано-Франковской области. Станиславский выразил семье и близким погибшего свои соболезнования.

"Мы благодарны Роману за защиту и разделяем вместе с вами эту боль", – заявил представитель местной власти.

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