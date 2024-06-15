На фронте во время выполнения боевой задачи героически погиб воин из Полтавщины: фото

В борьбе за Украину героически погиб воин Антон Юрьевич Однокоз из города Горишни Плавни. Жизнь защитника оборвалась во время боевых действий, когда он выполнял задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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О трагическом известии сообщили в Facebook-сообществе города. Прощание с защитником и похороны состоятся 17 июня 2024 года.

"Уважаемые друзья, беда пришла к нашему дому. Во время непосредственного участия в боевых действиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в ходе выполнения боевой задачи героически погиб старший солдат Однокоз Антон Юрьевич. Прощание и погребение состоятся 17.06.2024 года. Всех желающих провести Антона в последний путь подходите к Оптовичку возле больницы на 10:15 (10:30 отправление)", – сообщили в общине.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими захватчиками погиб молодой защитник из Волынской области Владимир Шевко. Парню из Ковеля, который стал на защиту Родины, было всего 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин из Ивано-Франковской области Руслан Половинко. Сердце защитника остановилось на Харьковщине, вблизи населенного пункта Терново.

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