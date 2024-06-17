Был уверенным националистом: защищая Украину, погиб волонтер и пластун Игорь Приступа из Луцка. Фото

В войне с российским агрессором погиб участник АТО, известный волонтер и пластун Игорь Приступа из Луцка Волынской области. В начале полномасштабной войны он вернулся из-за границы и встал в ряды роты ударных БПЛА Сечеславской бригады.

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Защитнику с пластовым и военным псевдо "Корнет" навеки осталось 45 лет, мужа и отца потеряли его жена и двое детей. Трагическое известие сообщило сообщество "Пласт – украинский скаутинг".

Игорь Приступа, 29.12.1978 г. р., в Пласт вступил в начале 1990-х и активно пластовал до 1997-го (станица "Волынь"). Член пластового кружка "Бобры" девятого куреня УПЮ им. Василия Стуса. Присягу принял 10 февраля 1994 года. Был куренным, куренным писарем, получил степень разведчика.

Он был участником первых спортивно-учебных лагерей "Калиновый оберег", лагеря "Повстанческие ночи-92", инструктором по самозарядности в "Нідедітись" 1996, а также участником краевого странствующего воспитательно-учебного лагеря с особой задачей "Заграва-96".

Лучанин окончил общеобразовательную школу №9, высшее образование получил в Луцком техническом университете. Работал по специальности инженером.

Знакомые называли его убежденным националистом. Он играл на гитаре в металл-группе, а также был членом КВН команды "Литры" (Луцк).

На защиту Украины Игорь Приступа впервые встал во время Антитеррористической операции на Донбассе. Также активно волонтерил.

После участия в АТО жил и работал в словацкой Братиславе, затем переехал в Швейцарию – занимался интерьерной отделкой и строительством.

Однако с началом полномасштабного российского вторжения сразу (26 февраля 2022 года) вернулся из-за границы в Украину, чтобы снова встать в ряды войска. Служил главным сержантом роты ударных беспилотных комплексов 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

"Это тяжело писать. Я считала его бессмертным и представляла какие бы он сказки мог рассказывать своим внукам… Человек – легенда! Человек – остросюжетное происшествие. Человек с ярким чувством юмора, светлым умом и безгранично добрым сердцем. Открытый, искренний, изобретательный, вежливый, смелый. Человек, с кем никогда не было грустно. Человек праздник! Человек прикол. Человек Чести! Человек Достоинства!" – написала в Facebook Наталья Прилуцкая.

Воин был награжден орденом "За мужество". Погиб во время выполнения боевого задания на фронте в ночь на 16 июня 2024 года. У него остались жена, дочь и сын.

"Тихо спи, друг…", "Война не обошла стороной моей семьи. Вечная память и неугасимая слава Герою! Легких тебе облаков", "Лети, друг "Корнет"! Лети в высшие миры, в лучшие миры и всем нашим там передавай привет!.. Игорь Приступа обрел вечную жизнь в бою за Украину!" – прокомментировали гибель защитника его родные и друзья.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб 24-летний воин из Днепра Иван Кийко. Он был воспитанником местного Пласта и встал на защиту Украины, едва достигшего совершеннолетия.

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