После ранения вернулся на фронт: в боях за Украину погиб 24-летний пластун с позывным 'Философ'. Фото

В боях за Украину погиб 24-летний воин из Днепра Иван Кийко. Он был воспитанником Пласта Днепра и встал на защиту Украины, едва достигнув совершеннолетия.

Иван в свое время получил ранения в боях под Славянском, однако как только выздоровел – сразу вернулся на фронт, к побратимам. О гибели Героя сообщил украинский историк и общественный деятель, глава Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.

"В бою погиб воспитанник Пласт. Днепр. 24-летний старший пластун Иван Кийко, "Философ". Родился и вырос в Днепре. В Пласте – с 16-ти лет. Воспитанник кружка "Лесные коты" в составе 95-го шалаша юношей имени Дмитрия Яворницкого. Хорунжий станицы, активный участник пластовых лагерей и путешествий, других мероприятий. Учился на помощника машиниста в профессиональном колледже Днепра", – рассказал Юзич.

Побратимы Ивана из Пласта Днепра рассказали, что решение связать свою жизнь с защитой Украины Иван принял в 2017 году, когда в трехдневном лагере на курганах познакомился с военными, которые проводили для пластунов обучение с оружием.

Как только Ивану исполнилось 18 лет, он пошел служить срочную службу, затем подписал контракт с ВСУ.

"Фотограф от Бога – так нежно и пронзительно передать красоту родной природы мало кому удается, а Иван имел талант и искренний, исполненный любви взгляд на окружающий мир. Любил свое Таромское и неоднократно водил наше юношество и новичков в путешествия по живописным окрестностям. Участвовал практически во всех лагерях, военной подготовке, путешествиях, акциях, которые организовывала станица. В последний раз встретился с юношами в 2023-м, когда был в отпуске после учебы", – вспоминают в Пласте Днепра.

В боях под Славянском Иван Кийко был ранен. Однако, как только завершил лечение, он снова отправился на передовую, к побратимам.

Пал Иван Кийко в бою с врагом 6 февраля, до последнего вздоха защищая Украину, которую так любил.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб молодой защитник из Одесской области Александр Паламарчук. Только в конце января ему исполнилось 26 лет.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб реконструктор из Тернопольской области. Роман Кулик служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером.

Кроме того, сообщалось, что в больнице от полученных ранений скончался военный из Киевской области Виталий Задорожный. Герой навсегда останется 39-летним.

А в Одесской области встречают тело 22-летнего защитника Владислава Шестова. Воин был уроженцем Измаильского района.

Тем временем в Виннице – двойное горе: домой на щите возвращаются два защитника, Артем Иванишин и Вадим Кондратюк. Обоим воинам было всего по 23 года. Они защищали страну в объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции Украины "Лют" и погибли в один день, 14 февраля.