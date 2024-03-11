Находились в боевом состоянии: на Ривненщине саперы ГСЧС откопали и уничтожили 7 фугасных авиабомб. Фото

В Ривненской области жители села Тараканов Дубенского района обнаружили две авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Их нашли при проведении земляных работ.

На место вызвали саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые обследовали территорию и обнаружили еще пять авиабомб. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины.

Было установлено, что это ФАБ-100 советского производства. Боеприпасы, которые лежали в земле, представляли угрозу, поскольку находились в боевом состоянии.

Все семь фугасных авиационных бомб были изъяты и уничтожены работниками ГСЧС в специально отведенном для этого месте.

"Даже взрывоопасные предметы времен прошлых войн несут угрозу для мирных жителей. Поэтому в случае нахождения любых подозрительных предметов не пытайтесь их перемещать, а тем более самостоятельно обезвреживать. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и звоните 101", – напомнили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект поможет Украине в гуманитарном разминировании территорий. Соответствующее соглашение было подписано в Лондоне с технологической компанией Palantir, специализирующейся на аналитике обширных данных.

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