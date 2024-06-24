'Наибольшее внимание сейчас Донетчине': Зеленский пообещал обеспечить ВСУ 'всем, что необходимо'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о совещании с военными о ситуации на ключевых направлениях фронта. Наибольшее внимание сейчас Донетчине и поставке всего необходимого нашим Силам обороны.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в понедельник, 24 июня, в вечернем видеообращении. Он отметил, что на утреннем заседании присутствовали главка Александр Сырский, начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и министр обороны Рустем Умеров.

"Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова", – сообщил гарант.

Также был доклад о последствиях ударов российских ракет по Покровску Донецкой области. Четыре человека погибли, десятки людей пострадали, среди них – три ребенка.

"Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар – ответим абсолютно справедливо", – заявил президент.

Зеленский рассказал о нескольких результатах в отношениях с партнерами. Важно то, что еще одна страна – Малави – присоединилась к коммюнике Саммита мира.

Гарант также поблагодарил США за своевременное гуманитарное решение – Штаты выделяют финансирование на срочную печать книг для детей в Украине. Речь идет о трех миллионах экземпляров – это, в частности, учебники, которые будут напечатаны на украинских мощностях и до начала учебного года.

"И пятое – Евросоюз. Последние приготовления сейчас к завтрашнему чрезвычайно важному, историческому событию. Должны начаться фактически уже переговоры между Украиной и Евросоюзом по вступлению. День, к которому Украина шла в течение десятилетий. И вот сейчас мы делаем это реальностью – Украину уже никогда не сбить с пути в объединенную Европу, в наш общий дом – всех европейских наций. Дом, который должен быть мирным! Спасибо всем, кто помогает!" – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский лично поздравил воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием его создания. Глава государства наградил их государственными наградами и присвоил новые воинские звания руководителям, а также вручил погоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!