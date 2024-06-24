Оккупанты не прекращают попыток наступления на Покровском направлении: ВСУ отразили 27 штурмов – Генштаб

Войска России продолжают наступать на нескольких направлениях, по состоянию на 19:00 с начала суток 24 июня зафиксировано 128 вражеских атак. Активнее всего оккупанты действуют на Покровском направлении, однако защитники Украины крепко держат оборону.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно – на Покровском, на которое приходится треть штурмовых действий противника", – говорится в нем.

На Купянском направлении оккупанты атакуют в районе Новоселовки. Это уже пятая попытка улучшить собственные позиции на направлении, четыре предыдущих отражены.

На Лиманском направлении сейчас идут семь из 23 боеприкосновений с начала этих суток. Враг пытается действовать в районах Грековки, Копанок, Макеевки, Невского, Торского, Серебрянского лесничества и Синьковки. По предварительной информации, здесь враг ныне потерял 92 человека, уничтожены один БМП и один САУ. Поврежден автомобиль, пушку и миномет захватчиков.

На Северском направлении продолжаются четыре боя в районах Раздоловки и Верхнекаменского. В общей сложности сегодня враг атаковал на этом направлении 21 раз.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Часова Яра, Ивановского и Калиновки. Всего за сутки здесь противник совершил девять штурмовых действий.

На Торецком направлении произошло восемь боеприкосновений, два продолжаются. Продолжаются атаки в районе Южного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 38 раз за сегодня происходили боеприкосновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются 11 из них, а именно в районах Сокола, Новоалександровки, Евгеньевки и Воздвиженки. Также враг нанес ракетный удар в районе города Покровска.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Украинские воины продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта, сообщили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 июня президент Владимир Зеленский заявил, что уволит Юрия Содоля уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Его заменит бригадный генерал Андрей Гнатов.

Ранее в ГБР поступило заявление на Содоля: начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич просил проверить деятельность военачальника. По информации источников OBOZ.UA, Содоля подозревают в некомпетентном командовании, что привело к потерям территорий, также генерал-лейтенанта просят проверить на факт сотрудничества с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!