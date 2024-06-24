Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ: кто его заменит

Генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Его заменит бригадный генерал Андрей Гнатов.

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Об этом вечером в понедельник, 24 июня, в видеообращении объявил президент Владимир Зеленский.

"Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова", – сказал он, рассказывая о совещании с военными.

Напомним, что ранее в Государственное бюро расследований поступило заявление на командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Проверить деятельность генерал-лейтенанта попросил начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич.

По информации наших источников, генерал-лейтенант обвиняется в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. Кроме того, просят проверить командующего на факт сотрудничества с врагом.

Юрий Содоль был назначен на должность командующего Объединенными силами ВСУ вместо Сергея Наева 11 февраля 2024 года – изменения произошли после увольнения главкома Валерия Залужного.

До этого Содоль занимал должность командира морской пехоты в составе Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. С первых дней широкомасштабного вторжения России он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта. В частности, Содоль принимал участие в боях под Волновахой Донецкой области, в обороне Мариуполя, а в 2023 году возглавлял оперативно-тактическую группировку на Угледарском направлении.

Кто такой Андрей Игнатов

Бригадный генерал Андрей Гнатов является заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг".

В 2016-2018 годах он был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а в 2018-2021 – командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

В 2022 году стал начальником штаба, заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В июне 2022-го получил звание бригадного генерала.

Также в 2022 году Андрей Гнатов возглавлял оборону Николаева после генерала Дмитрия Марченко. Был одним из командующих операции по освобождению Херсонщины в ноябре 2022-го. Весной 2023 года руководил обороной Бахмута.

Стоит отметить, что Игнатов был одним из офицеров, формировавших подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Он был назначен главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.

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