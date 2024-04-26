Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его на новую должность: что происходит

В пятницу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Он уже назначен главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.

Соответствующие указы №244 /2024 и №246/2024 опубликованы на сайте главы государства. Указанную администрацию ранее возглавлял Богдан Бондарь, который уволен с должности указом №245/2024 от 26 апреля.

Он в дальнейшем будет выполнять обязанности по координации деятельности и контроля процесса развития фортификационных сооружений под руководством министра обороны Украины.

Бригадный генерал Александр Яковец с начала своей служебной карьеры в 1989 году занимал различные командные и штабные должности. В разные годы был командиром инженерно-саперного взвода, командиром инженерно-саперного батальона, заместителем командира по вооружению и т.д.

С 2020 года возглавлял инженерные войска. Должность командующего Силами поддержки Вооруженных Сил Украины занял только недавно – в марте 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Еще 30 марта президент Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в государственных институтах. Он отмечал, что отметил, что его команда "делает Офис более функциональным", а также поблагодарил каждого из уволенных за работу.

– 19 апреля полковника Наталию Гуменюк уволили с должности спикера объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг". Ее место уже занял капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. Для выполнения новых обязанностей военный стал с 22 апреля.

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