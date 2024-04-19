Наталья Гуменюк уволена с должности спикера Сил обороны юга

Полковника Наталью Гуменюк уволили с должности спикера объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг". Сейчас на ее место ищут другого кандидата.

Об этом 19 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ. Причину увольнения там не назвали, но накануне более 140 представителей украинских СМИ обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить спикера.

"Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга. Принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", – указали в ведомстве.

Сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который или которая уже скоро станет "голосом" Сил обороны юга. Отмечается также, что Центр стратегических коммуникаций будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющих соответствующую аккредитацию ВСУ.

"Верьте в Силы обороны Украины! Победа за нами!" – добавили в Генштабе.

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