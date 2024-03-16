Юрия Игната уволили с должности спикера Воздушных сил ВСУ: будет работать на другом направлении

Полковник Юрий Игнат покидает должность начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он останется в ВС, но будет работать на другом направлении.

Об увольнении спикера вечером в субботу, 16 марта, заявил в Telegram командующий Воздушными силами Николай Олещук. О причине он ничего не рассказал.

Олещук отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину лично благодарил Игната "всего дважды в год – на день рождения и профессиональный праздник".

"За что? За огромный объем работы. А главное – результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом… за что получил заслуженную государственную награду от президента Украины", – написал Олещук.

16 марта он поблагодарил полковника пятый раз за продуктивную работу в должности, которую тот занимал.

"Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать в другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь! Где бы я ни был, уверен, еще не раз его поблагодарю!" – заявил командующий ВС.

Он добавил, что "жизнь продолжается" и "главное – всем оставаться людьми".

Игнат возглавил пресс-службу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2018 году.

Как писал OBOZ.UA:

– Приложение "Воздушная тревога" (в обновленной версии 6.0) начало посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах.

– Юрий Игнат объяснял, что так украинцы будут более информированными. "Если повышенная [опасность], то действительно нужно убегать", – отмечал полковник.

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