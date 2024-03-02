'Если повышенная опасность, нужно точно убегать': Игнат объяснил обновление приложения 'Воздушная тревога'

Специалисты командования Воздушных сил ВСУ приняли участие в обновление приложения "Воздушная тревога", чтобы еще больше информировать украинцев об опасности. В частности, теперь для каждого региона появляется предупреждение о наличии повышенной опасности.

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, это позволит украинцам более ответственно реагировать на угрозы с неба. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Игнат подчеркнул, что местные территориальные громады могут информировать население о приближении опасности даже через громкоговорители. К тому же, в приложении "Воздушная тревога" появилось дополнительное уведомление если к тому или иному региону приближается опасность.

"Приложение, которое сейчас обновилось, позволит местным территориальным громадам больше информировать население даже по громкоговорителях. И приложение тоже оповещает о повышенной опасности в том или ином регионе. Это добавит людям информации, что действительно что-то летит. Если повышенная [опасность], то действительно нужно убегать, потому что не все убегают", – сказал Игнат.

Также спикер Воздушных сил ВСУ констатировал, что многие украинцы не придерживаются рекомендаций во время воздушных тревог. В связи с этим военные приняли решение еще более информативно сообщать об угрозах.

"Многие не придерживаются этих правил. Поэтому было сделано усиление информации через приложение. Кроме того, есть Telegram-каналы, наш, в частости, официальный", – пояснил Игнат.

Напомним, приложение "Воздушная тревога" теперь будет посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах. В обновленной версии 6.0 сообщение о приближении ракеты или дрона будет поступать дополнительно во время действия общей тревоги.

Ранее сообщалось, что разработчики выпустили отдельное приложение-виджет "Карта тревог", которое можно добавить на экран телефона для постоянного и удобного мониторинга ситуации. Виджет можно загрузить по ссылкам для пользователей iOS и Android.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года в Воздушных силах ВСУ заявили, что пока не планируют изменять систему оповещения о воздушной тревоге во время взлетов российских МиГ-31. Эти самолеты могут быть носителями ракет "Кинжал", и у наших военных не всегда есть данные, вооружен ли конкретный борт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!