'Пост сдал!' Лиховой ушел с должности спикера ОСУВ 'Таврия': что случилось

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой объявил, что уходит со своего поста. Оказалось, что он занимал ее временно, находясь в командировке.

Об этом пресс-офицер написал на своей странице в Facebook 16 марта. В дальнейшем он продолжит быть офицером Управления по завязям с общественностью ВСУ, спикером Генштаба.

"Пост сдал. Это же армия(с). Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела завязок с общественностью и не пресс-секретарь ОСГВ "Таврия", где обстановка так же тяжелая, но контролируемая – благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку", – отметил Лиховий.

Он также поблагодарил членов команды, командование, предшественников и военных, с которыми проходил службу на этом посту. Подчеркнул, что для него это была очень ответственная и изнурительная работа без выходных из коммуникации ОСУВ на одном из сравнительно горячих отрезков этого этапа великой войны.

"Поставленные задачи выполнили… Если что было не так – простите. Я пытался отходить от военных шаблонов, говорить на человеческом языке. Создавать полезные, но правдивые нарративы. Быть проактивным, более близким к фронту, к журналистам. Применять лучшее из гражданских подходов к коммуникации, насколько это позволяют пиксель, оперативная ситуация и нормативка", – объяснил Лиховий.

Он добавил, что сам на этой высокой должности узнал немного нового, ведь в этой теме "варится" уже десять лет. Пресс-офицер призвал украинцев помнить и учитывать, что ни фортификации, ни оружие не воюют сами собой, а судьба всех в тылу зависит от ежедневного рутинного подвига конкретных солдат на передовой, которых становится меньше.

"Поэтому и фронт становится все ближе, как бы кто от этого ни абстрагировался и как бы ни избегал блокпостов, ТЦК, принятия качественного закона о мобилизации", – отметил он.

Лиховий подчеркнул, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей. А на следующий день, 17 марта, он опубликовал еще один пост-ответ "манипуляторам и зрадолюбам", которые приписали к новости о его переводе какие-то "притеснения и чистки в ВСУ".

"Им объясняй, а они гнут свою. Хотя для конспирологии здесь нет никаких оснований. Дело в том, что в ОСГВ "Таврия" я был в командировке. Не в постоянной штатной должности, а временно. О своей работе слышал только положительные отзывы от руководства на всех уровнях. Командировка закончилась. Я и дальше офицер Управления по связям с общественностью ВСУ, спикер Генштаба ВСУ. Прилетать сюда какую-нибудь политику – извините, это просто тупое вредительство", – высказался Лиховий.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях полковник Юрий Игнат покинул должность начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ. Он останется в ВС, но будет работать на другом направлении.

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