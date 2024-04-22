Вместо Гуменюк: стало известно, кто будет руководителем пресс-центра Сил обороны юга

Начальником объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины стал капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. Он будет спикером ведомства вместо Натальи Гуменюк, которую уволили в прошлую пятницу.

К исполнению новых обязанностей военный приступил с 22 апреля. Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу".

"Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины", – сказал Плетенчук.

До этого назначения капитан третьего ранга был спикером Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, что полковник Наталья Гуменюк была спикером прессцентра Сил обороны юга фактически с начала полномасштабной войны. Впервые слухи о ее возможном увольнении появились в конце ноября 2022 года. В декабре 2023-го она сообщила об уходе, но затем сразу опровергла это, объяснив, что ее неправильно поняли. В пятницу, 19 апреля 2024 года, Гуменюк официально уволили с этой должности.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке

Согласно открытым данным, у него три высших образования: изучал юриспруденцию в Луганской академии Министерства внутренних дел, военную журналистику – в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, а также морально-психологическое обеспечение – в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

С 1999 по 2001 служил старшим стрелком-пулеметчиком в Национальной гвардии Украины. Среди прочего, на общественных началах был корреспондентом в издании "Преступности.НЕТ", писал кинорецензии для сайта NikLife.

С августа 2016 по январь 2020 года служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С марта по сентябрь 2019-го в Донецкой области выполнял те же обязанности в составе оперативно-тактической группировки войск "Восток".

С февраля по ноябрь 2022 года Плетенчук работал пресс-офицером в Николаевской областной государственной администрации и Силах обороны Николаева. После освобождения Херсона от российских оккупантов в ноябре 2022-го полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города (Тактическая группа "Гром"). В мае 2023-го стал спикером ВМС ВСУ.

Награды и награды: "За достижения в военной службе II степени" (2018 г.), "Святой Николай Чудотворец III степени" (2018 г.), "Крест Святого Николая" (2019 г.), "За достижения в военной службе I степени" (2020 г.).

Женат на Дине Барте (с 2022 года), которая является аккредитованным корреспондентом AFP News Agency.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Плентенчук заявил, что оккупанты практически не выводят в море ракетоносители "Калибров", потому что боятся их потерять. По его словам, именно поэтому вражеские корабли находятся в гавани, однако производство крылатых ракет в РФ не прекращается.

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