Ситуация стабильна: в ВМС объяснили, почему Россия практически не применяет 'Калибры'

Ситуация в Черном море остается стабильной. Пока российское командование удерживает свои корабли на определенном расстоянии и почти не выводит их в открытое море для использования ракет "Калибр" для ударов по территории Украины.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона. "Можно сказать, что ситуация остается стабильной. Выходы в море они достаточно короткие, и они в принципе не наблюдаются. За более чем полгода подтвержденных фактов применения крылатых ракет у нас есть два. Поэтому, соответственно сказать, что как-то сейчас меняется ситуация, я пока не готов", – сообщил Плетенчук.

Также он отметил, что российские ракетоносители не выходят в море, потому что оккупанты боятся их потерять, что они будут уничтожены. Спикер ВМС ВСУ также добавил, что именно поэтому они находятся в гавани. В то же время производство крылатых ракет России не прекращается.

"Гавань закрыта, фактически перекрыт в нее вход, и так, конечно, ВПК все это время работает, и, скорее всего, они эти ракеты также производят. Да, конечно, что проблемы с логистикой они должны решить в том Новороссийске. А основная проблема – это фактически отсутствие кранов, которые могут скачивать эти "Калибры". Однако для того чтобы их применить, тем более массово, нужно выйти в море. И нужно выйти на соответствующие участки, с которых должны проходить запуски", – пояснил он.

Плетенчук добавил, что последние пуски "Калибров", выполненные оккупантами, произошли с подлодки.

"Эти субмарины покинуть акваторию не могут, то можно сказать, что они здесь "заперты", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Плетенчук рассказал, что у России проблемы с применением "Калибров" из акватории Черного и Азовского морей. По его словам, логистика по загрузке этих ракет осталась в оккупированном Крыму.

Также спикер ВМС на днях сообщил, что Черноморский флот РФ фактически потерял треть кораблей, среди уничтоженных есть представители всех типов: не только флагман, но и сторожевая, и большие десантные корабли, и подлодка.

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