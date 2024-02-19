Один случай за несколько месяцев: в ВМС сказали, почему РФ перестала бить "Калибрами"

Россия столкнулась с проблемой в применении ракет типа "Калибр" из акватории Черного и Азовского морей. За последние месяцы агрессор всего один раз запустил по Украине такие ракеты – во время массированной атаки 15 февраля.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, стопроцентного подтверждения применения "Калибров" оккупантами во время последних массированных обстрелов нет.

"Единственный случай, который мы подтверждаем на 100%, – это применение крейсера "Адмирал Макаров", который запустил четыре ракеты после того, как был уничтожен "Цезарь Куников", – сказал пресс-офицер.

Плетенчук добавил, что в настоящее время у врага проблемы с применением "Калибров" с моря.

"Проблема у них, конечно, остается та же – это то, что логистика по загрузке этих "Калибров" осталась в Крыму, в Новороссийске они, скорее всего, еще не решили. Поэтому мы не видим такого массового применения", – сказал он.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что ВПК страны-агрессора не может работать в том объеме, в котором захватчики привыкли использовать эти ракеты, а также производить их сейчас непосредственно для нужд Черноморского флота РФ.

Ракета "Калибр" унифицирована, то есть на других портах оккупантов также есть носители этого вооружения, рассказал пресс-офицер.

"Поэтому в принципе считать те ракеты, которые расположены в других портах, не вижу смысла. Могу без цифр сказать, что это не те показатели, на которые они привыкли рассчитывать", – сказал спикер ВМС.

Он также рассказал, что у войск РФ есть проблемы с логистикой и загрузкой, однако вражеские корабли периодически заходят в оккупированный Севастополь – нечасто и неохотно, поскольку этот процесс не так прост.

Так, загрузка может длиться несколько часов, но все зависит от погодных условий. К тому же этот процесс является опасным, так как в этот момент корабли можно легко уничтожить – их фиксируют, скрыться невозможно, добавил Дмитрий Плетенчук.

Отметим, РФ с первого дня вторжения била "Калибрами" по Украине. Только 24 февраля 2022 года агрессор запустил 30 таких ракет, а по состоянию на 28 февраля было запущено 113 "Калибров" и "Искандеров". И хотя кремлевские пропагандисты сравнивают "Калибры" с американскими "Томагавками", утверждая, что крылатые ракеты РФ якобы неуязвимы для ПВО, в Украине неоднократно их обезвреживали.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк ранее рассказала, что оккупанты вынуждены экономить "Калибры", поскольку испытывают сложности с логистикой, обеспечением и обслуживанием ракетных установок.

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