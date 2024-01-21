Оккупанты экономят 'Калибры': Гуменюк рассказала, когда враг использовал их в последний раз

Практически с начала года Россия не использует для ударов по Украине крылатые ракеты "Калибр". Последнее их применение фиксировалось 3 января.

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Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает телеканал "Мы Украина". Это связано с рядом трудностей, с которыми столкнулось государство-агрессор.

По словам Гуменюк, россияне вынуждены экономить "Калибры", поскольку испытывают сложности с логистикой, обеспечением и обслуживанием ракетных установок.

"Опасность заключается в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе восемь "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют собой опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, ранее в НАТО предупредили, что Иран отправит России ракеты для ударов по Украине. Об этом Кремль не раз просил Тегеран. Однако до сих пор применение иранских ракет российскими войсками не фиксировалось.

А глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в это время Буданов рассказал, как КНДР помогает Кремлю с боеприпасами. По его словам, Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия государству-агрессору.