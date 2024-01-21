'Это позволило России немного выдохнуть': Буданов рассказал, как КНДР помогает Кремлю с боеприпасами

Россия в войне против Украины тратит больше оружия и боеприпасов, чем способна производить, поэтому Москва вынуждена была искать дополнительные источники пополнения арсенала. Крупнейшим поставщиком оружия для РФ в настоящее время является КНДР.

Видео дня

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times. Он отметил, что помощь Северной Кореи позволила России "немного выдохнуть".

По словам Буданова, российская оборонная промышленность не справляется с восстановлением запасов оружия и боеприпасов, необходимых России для войны против Украины: на фронте оккупанты используют больше, чем РФ способна произвести. В то же время у России существуют проблемы с контролем качества.

"Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах", – подчеркнул он.

Больше оружия и боеприпасов ныне передает государству-агрессору Северная Корея. Фактически Пхеньян помог Москве избежать катастрофы, считает Буданов.

"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без помощи КНДР ситуация была бы катастрофической", – отметил глава украинской разведки.

При этом, подчеркнул Буданов, Россия очень бы не хотела зависеть от помощи извне, ведь, по его словам, "это всегда считалось ниже их, это унижение".

Кроме недостатка оружия, добавил начальник ГУР, Россия столкнулась также с проблемой недостатка живой силы: на фронте российская армия теряет больше солдат, чем РФ способна набрать.

Напомним, 4 января координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций. Более того, она уже использует их в войне с Украиной.

По данным США, речь идет о "пусковых установках и нескольких десятках ракет".

Впоследствии в Белом доме озвучили все случаи применения оккупантами против Украины северокорейской баллистики. В ходе атаки 30 декабря точно известно об одной запущенной ракете производства КНДР. 2 января оккупанты выпустили около 10 ракет по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам. Запускали ракеты из Северной Кореи захватчики и 6 января, сколько их было в тот раз – в Белом доме не уточнили.

11 января пуски российскими войсками по Украине ракет производства КНДР подтвердили в Офисе генерального прокурора. Генеральный прокурор Андрей Костин заявил о первых доказательствах этого факта.

На следующий день в ГУР рассказали, какое оружие России поставляет КНДР. Речь идет об артиллерийских снарядах, БК, снарядах для реактивных систем залпового огня и минах.