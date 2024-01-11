Россия уже запускала по Украине ракеты из КНДР: генпрокурор заявил о доказательствах

Россия уже использовала во время атаки на Харьков 2 января 2024 года ракеты из Северной Кореи. Но для доказательств этого факта необходима совместная системная работа прокуроров, следователей и экспертов.

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Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал в эфире Суспільне. Спротив. Он также подчеркнул, что результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают использование данного оружия.

По словам Костина, чтобы подтвердить данные о происхождении ракет, которыми атакуют Украину, необходима совместная системная работа прокуроров, следователей и экспертов.

"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", — сказал чиновник.

Костин добавил, что такие же выводы у военных экспертов из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора. Эксперты также были на месте обстрела и производили предварительный обзор и анализ частей ракеты. Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.

"Мы также ищем другие фрагменты боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак на Харьковщине и Одесщине", — сказал Андрей Костин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Соединенные Штаты Америки получили доказательства того, что российские террористы в последние дни продолжали атаковать баллистическими ракетами северокорейского производства мирные города Украины. США и дальше будут вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

Напомним, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну РФ использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

Также сообщалось, что Россия собирается импортировать из Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины. Поставка иранских ракет в РФ может состояться уже этой весной.

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